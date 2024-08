Omicidio di Fuorigrotta, lite per droga finisce in tragedia: un arresto

432 Visite

I carabinieri nella stazione Fuorigrotta hanno arrestato per l’omicidio di Gennaro Fedele (classe 61), Gennaro Angiolino, classe 78, in via Venezia Giulia 50.

Angiolino avrebbe preso a pugni la vittima, al culmine di una lite nata per la spartizione di dosi di droga, verosimilmente destinate al consumo personale.

Angiolino sarà tradotto nel carcere di Poggioreale.

I traumi riportati avrebbero condotto Fedele alla morte. Ovviamente salma a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsia













