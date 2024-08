Egitto, l’italiano Giacomo Passeri condannato all’ergastolo. La famiglia: “Noi sotto choc”

459 Visite

Il giovane pescarese era stato fermato il 23 agosto di un anno fa durante il suo viaggio perché trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana. L’accusa della magistratura egiziana nei suoi confronti è di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

“Siamo ancora sotto choc: ci hanno comunicato che mio fratello è stato condannato all’ergastolo, con 25 anni da scontare in Egitto“. È quanto afferma Andrea Passeri, il fratello di Giacomo, arrestato un anno fa circa in Egitto per possesso di droga e condannato oggi da un tribunale al Cairo. L’accusa della magistratura egiziana nei confronti del giovane è di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.