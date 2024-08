Un anno fa l’uccisione di GiòGiò: un raduno per ricordarlo a Napoli

145 Visite

A un anno dalla morte di Giovanbattista Cutolo, la mamma di GiòGiò Daniela Di Maggio ha deciso di organizzare un raduno in ricordo del figlio, scomparso a 24 anni.

Era il 31 agosto 2023 quando il giovane musicista veniva ucciso in Piazza Municipio, a Napoli, alla fine di una banale lite, con tre colpi i pistola sparati da un ragazzo di 16 anni. E proprio nella piazza in cui il giovane musicista perse la vita, si terrà il raduno in suo ricordo, il prossimo 31 agosto alle 11:30.













