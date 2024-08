Prende il fucile del padre, uccide una donna e si barrica in casa

489 Visite

Un uomo ha ucciso una donna in un’abitazione a San Candido, in Alto Adige, e gli inquirenti non escludono ci possa essere anche un secondo cadavere. In tutta la zona è caccia all’uomo che nella notte ha imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale e ha aperto il fuoco contro una donna. A quanto si apprende la

vittima è stata colpita sulle scale. La Protezione civile ha emesso via radio una allerta alla popolazione di non lasciare le proprie case.

L’uomo si sarebbe barricato in un appartamento non lontano dal commissariato della Polizia di Stato vicino alla strada statale della val Pusteria. Come apprende l’AGI, è atteso l’intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione. Sul posto carabinieri e polizia. il delitto sarebbe nato in ambito familiare, ma ancora non si conosce la causa scatenante. Le forze dell’ordine avrebbero circondato la casa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews