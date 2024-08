Danilo Coppola estradato in Italia, imprenditore partito da Abu Dhabi

308 Visite

L’imprenditore romano Danilo Coppola, condannato nel 2022 a sette anni di carcere, è stato estradato in Italia. Nelle prime ore del giorno è stato imbarcato su un volo partito da Abu Dhabi. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, esprime soddisfazione per la decisione presa dalle competenti autorità giudiziarie e governative degli Emirati Arabi Uniti. Danilo Coppola era stato arrestato negli Emirati Arabi a dicembre 2023 ma le autorità avevano sin da subito negato l’estradizione.

La decisione – rende noto il ministero della Giustizia – è stata assunta dopo intense attività giuridico-diplomatiche negli ultimi mesi, a seguito della visita del ministro Nordio ad Abu Dhabi nel febbraio scorso: nei colloqui di allora con il ministro della giustizia emiratino, Mohammed Al Nuaimi, il Guardasigilli aveva sollevato le diverse richieste di estradizione italiane ancora pendenti, fra cui quella relativa al caso giudiziario di Danilo Coppola. “Vorrei esprimere la mia gratitudine al ministro Al Nuaimi – ha dichiarato Nordio – per la intensa collaborazione che abbiamo sviluppato nell’ambito del trattato bilaterale di estradizione: nei prossimi giorni gli parlerò per ringraziarlo personalmente”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews