Delitto di San Candido, le forze speciali fanno irruzione, l’uomo spara. Poi si nasconde in una stanza e tenta di uccidersi

Delitto di San Candido, il Gis fa irruzione, l’uomo spara: poi si nasconde in una stanza e tenta di uccidersi Le Forze Speciali dei carabinieri a San Candido. Ewald Kühbacher, 50 anni, è in gravi condizioni. Ha ucciso il padre Hermann e una vicina, Waltraud Jud. L’irruzione dei carabinieri dopo una notte di colpi di fucile e terrore per i condomini.













