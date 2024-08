Pozzuoli, scoperta e sequestrata una discarica abusiva a Monterusciello

179 Visite

Scoperta dalla Polizia Municipale di Pozzuoli una discarica abusiva a Monterusciello. Intervenuti in ausilio dei vigili del fuoco per un incendio, verosimilmente di natura dolosa, i caschi bianchi accertavano che a bruciare su un’area di circa 60 mq erano rifiuti pericolosi di vario genere; venivano infatti rinvenuti barattoli di vernice vuoti, guaina, materiale di risulta ed altro.

Venivano inoltre individuate alcune ampie aree in cui vi erano stati riempimenti di terra visibilmente mista a rifiuti e che saranno oggetto di caratterizzazione da parte degli organi competenti: nella stessa zona era stato realizzato anche un pozzo artesiano.

Al fine di proseguire le indagini si giungeva nella parte alta,da dove presumibilmente venivano scaricati i rifiuti e si individuava un’altra area di circa 40 mq in cui erano stati abbandonati rifiuti di vario genere classificati pericolosi tra cui guaine, pedane in legno, materiale di risulta, materiale ferroso, lamiere grecate e coibentate ed anche un veicolo oggetto di accertamenti.

Entrambe le aree sono state sottoposte a sequestro penale a messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Una delle due discariche è ancora oggetto di accertamenti per l’individuazione del proprietario, mentre per l’altra il proprietario è stato denunciato a piede libero per reati ambientali.

Al fine di potenziare i controlli per la repressione dei reati ambientali dal mese di giugno la Polizia Municipale di Pozzuoli è impegnata sul territorio anche grazie ad un progetto denominato “Terra dei Fuochi” coordinato dalla Prefettura di Napoli e finanziato dal Ministero dell’Interno.

“Sono molto soddisfatto per l’operato della Polizia Locale, che ha individuato una discarica abusiva a Monterusciello – dice il sindaco Gigi Manzoni – Anche grazie al finanziamento ottenuto, possiamo potenziare le azioni di controllo del territorio e di prevenzione degli abusi e delle attività illegali. Ringrazio la Comandante Silvia Mignone e tutti gli agenti impegnati ogni giorno sulle nostre strade, una risorsa fondamentale per la nostra città”.













