Crociere, il boom di Ferragosto a Napoli

Saranno oltre 64mila i passeggeri che arriveranno nel porto di Napoli nella settimana di ferragosto. Da oggi fino a sabato prossimo ci saranno 16 toccate di navi con a bordo 64.364 crocieristi. Un record. Un risultato straordinario per Napoli e per tutto il Golfo. Sono tante, e talmente attrattive le destinazioni raggiungibili con la sosta nel porto di Napoli, che solo una piccolissima parte di questi viaggiatori rinuncia a sbarcare. Gli indici lo dicono chiaramente: a Napoli le navi si svuotano per la visita ai tesori della città, per le escursioni a Capri, Pompei, Sorrento, Vesuvio, Ercolano, costiera amalfitana, Ischia, Reggia di Caserta e altre località.













