Parigi 2024, un disastro organizzativo. Piovono critiche da ogni paese

Rischio. Il principale lascito dei Giochi doveva essere la restituzione del fiume alla città: tutti dovevano poter nuotare liberamente nella Senna , tornata limpida come all’alba dell’era industriale. L’obiettivo è fallito. Lo prova il balletto attorno alla prova di nuoto del triathlon, che alla fine si è fatta – bellissime le immagini, per carità – nonostante le rilevazioni dei giorni precedenti, che segnalavano acque troppo inquinate e quindi pericolose per gli atleti. Se anche dovesse finire tutto bene, già il fatto di dover stare lì con la provetta in mano alla ricerca di batteri dai complessi nomi latini è imbarazzante; figuriamoci se a qualche concorrente dovesse venire il mal di pancia.

I trasporti

Inesistenti. In tutte le Olimpiadi vengono predisposte navette per consentire a chi le segue per lavoro di spostarsi da un’arena all’altra. In tutte, tranne che a Parigi. Le navette non si vedono. Ufficialmente ci sono, anche se poche; ma non si trovano quasi mai. Motivazione ufficiale: inquinano. E farle elettriche? Risposta: ingombrano. Certo, c’è il metrò; a volte però chiude presto, a volte qualche stazione in centro non apre proprio. E, come in tutti i Paesi del mondo tranne uno – indovinate quale -, a Parigi si trovano i taxi per strada. Poi però i tassisti devono districarsi in un labirinto di transenne, blocchi, controlli affidati a ogni sorta di reparto delle forze armate francesi, con certi chepì coloniali tipo Dien Bien Phu (peraltro i militari, tra cui moltissime donne, sono tutti gentili, per quanto sempre più arrabbiati).