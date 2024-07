Meloni incontra Xi Jinping: “Cina interlocutore importante in crisi internazionali”

49 Visite

Prosegue il viaggio di Giorgia Meloni in Cina: la premier ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping alla Diaoyutai State House, la residenza di Stato dove il Presidente della Repubblica popolare riceve i leader stranieri. L’incontro è stato un passaggio cruciale per tarare le relazioni tra i due Paesi, specie dopo la decisione di Roma di non rinnovare a fine 2023 l’adesione alla “Belt and Road Initiative” (Bri), la “Nuova Via della Seta”, fortemente voluta e lanciata da Pechino nel 2013. Al centro dei discorsi anche il ruolo della Cina nelle crisi internazionali, dall’Ucraina “dopo l’aggressione russa” al Medio Oriente. “C’è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche facendolo a partire dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire stabilità ,pace, un interscambio libero”, ha detto Meloni. Palazzo Chigi fa sapere che si è discusso anche “delle crescenti tensioni nell’Indo-Pacifico” e su altre “grandi questioni della governance globale di comune interesse, dall’Intelligenza Artificiale alla lotta contro il cambiamento climatico, al processo di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”.













