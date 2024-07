Città Metropolitana, domani seduta di Consiglio: all’esame dell’Aula l’assestamento generale e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stanziamenti per 53 milioni di euro

33 Visite

L’Assemblea è stata convocata per le ore 10. All’ordine del giorno, in particolare, la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e la presentazione della Sezione Strategica 2025/2026 del Documento Unico di Programmazione (DUP). All’esame dell’Aula, tra l’altro, anche stanziamenti per scuole, promozione del territorio e progetti dei Comuni nell’ambito del Piano Strategico. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, martedì 30 luglio, alle ore 10.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

In particolare, l’Assemblea sarà chiamata ad approvare lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023 e dei relativi allegati.

All’esame dell’Aula, tra l’altro, la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e la presentazione della Sezione Strategica 2025/2026 del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il Consiglio sarà poi chiamato a esprimersi sulla variazione di Bilancio per la copertura della spesa relativa alla stabilizzazione di 19 lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino della Città Metropolitana di Napoli e sullo stanziamento di fondi per diverse finalità: 5,3 milioni di euro per la promozione del territorio, 3,8 milioni per progetti dei Comuni rientranti nel Piano Strategico Metropolitano, 11 milioni e 200mila euro per interventi su edifici scolastici dell’area metropolitana, 32,6 mln come accantonamenti per le funzioni di Sap.Na e 24mila euro per il progetto ” Coppa Caivano 2024″ da svolgere in collaborazione con il Commissario straordinario di governo per il territorio del Comune di Caivano e i Comuni di Afragola e Cardito.

I lavori proseguiranno con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.

La seduta sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Stampa in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell'Ente all'indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.













