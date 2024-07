“Metti il guinzaglio al tuo cane”. Il proprietario lo prende a pugni: avvocato pestato a sangue in pizzeria

280 Visite

Era una serata tranquilla in famiglia, a cena in una pizzeria della Balduina con moglie e due figli di 10 anni. E poteva finire in tragedia.

Un ragazzo entra con un cane molosso senza guinzaglio e senza museruola che spaventa gli avventori e le figlie dell’avvocato Mauro Dainelli. Interviene la mamma che chiede al giovane di legare il cane e lo rimprovera di portare in un locale pubblico un animale di quelle dimensioni e di “quella fama”.

A quel punto il ragazzo si scaglia contro la famiglia e inizia a prendere a pugni a più riprese l’avvocato. E’ successo domenica scorsa in un locale della Balduina. L’uomo, di 63 anni, è stato ricoverato d’urgenza per le ferite riportate e ne avrà per 15 giorni.

“Eravamo in pizzeria per un pranzo in famiglia – spiega il legale – a un certo punto è entrato questo ragazzo con un molosso al seguito, era senza guinzaglio e senza museruola. Mia moglie e i nostri bambini avevano paura. Hanno appena 10 anni”.

“Sono uscito dalla pizzeria e ho preso il telefono per chiamare il 112”, racconta l’avvocato. Il ragazzo e il cane escono e lo seguono.

“Neanche il tempo di far fare uno squillo che sono stato preso a pugni. Mi ha colpito prima alla testa, poi ripetutamente al volto centrandomi la mandibola. Quindi di nuovo alla nuca e al petto. Nel frattempo il cane ha provato a mordermi. Fortunatamente mi sono divincolato e mi ha strappato solamente parte di pantaloni. Ha anche tentato di darmi fuoco ai capelli con un accendino. Non solo, mentre mi allontanavo mi ha anche tirato una bottiglia di vetro che sono riuscito a schivare”.

Nel frattempo le figlie e gli altri ospiti del locale hanno iniziato a urlare e il ragazzo si è placato. I carabinieri sono intervenuti ma il giovane padrone del molosso non è stato arrestato. Dainelli ha denunciato quanto accaduto.