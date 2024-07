La prima stagionale di Conte: 4 gol alla Val di Non

127 Visite

Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, come ormai da tradizione, hanno fatto il loro esordio nel ritiro di Dimaro contro i dilettanti trentini dell’Anaune Val di Non, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. La squadra partenopea si è imposta per 4-0 nel primo test precampionato dopo aver iniziato la preparazione giovedì scorso in Val di Sole. A sbloccare il match in chiusura del primo tempo è stato uno dei volti nuovi, Leonardo Spinazzola. Nella ripresa dalla girandola dei cambi è venuto fuori un tris firmato Cheddira, Gaetano e Ngonge. Sabato prossimo l’ultima amichevole della prima parte del ritiro estivo contro il Mantova, neo promosso in Serie B.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews