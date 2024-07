L’ASSESSORE REGIONALE FORTINI A CALVIZZANO PER IL VILLAGGIO DI DIO

95 Visite

Anche la politica regionale inizia ad interessarsi di Calvizzano. Domani alle 16:30, durante il Villaggio di Dio, ci verrà a trovare l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini. Per noi è un grandissimo piacere, ma soprattutto una grandissima soddisfazione perché finalmente si comincia a dare il giusto valore a questo fantastico campo estivo che la Parrocchia di San Giacomo Apostolo organizza in collaborazione con il Comune di Calvizzano.

Lucia Fortini è una donna che stimiamo tantissimo a Calvizzano, la sua venuta dimostra ancora una volta quanto sia vicina ai giovani e alle iniziative finalizzate al benessere dei piccoli. Ha scoperto la bellezza del Villaggio di Dio grazie ai social e ad un video che è diventato molto virale negli ultimi giorni. È una soddisfazione per tutti noi, per l’Amministrazione Comunale, per il nostro caro Parroco Don Ciro Tufo, che mette l’anima in questo progetto, per gli animatori, per i bambini, per l’intera comunità.

Saremo tutti pronti per accogliere nei giusti modi l’Assessore Lucia Fortini. Non mancate. Ringrazio la consigliera delegata alla cultura Francesca Nastro, per aver promosso tutto ciò!