Napoli, salvati i cani e i gatti della cosiddetta Casa degli Orrori a via Ponti Rossi

Sono stati tratti tutti in salvo i 4 cani e i 21 gatti rinchiusi in un garage di via Ponti Rossi, a Napoli, in quella che era stata definita la Casa degli Orrori. Una situazione di grave degrado scoperta da alcuni volontari, con animali costretti a vivere in un caldo torrido, alcuni rinchiusi in gabbia, con cibo e acqua che scarseggiavano e pessime condizioni igienico sanitarie. I volontari si sono messi subito in contatto con Asl e Istituzioni locali, rappresentando la complessità della situazione. Gli animali erano infatti trattenuti da una donna che versa in condizioni socio economiche difficili e solo grazie a un lungo lavoro di mediazione, riuscito soprattutto grazie all’impegno dei volontari, si è convinta a cedere i suoi animali per donargli un futuro migliore.













