Punti di vista. De Magistris: “L’Europa e la necessità delle politiche riformiste”

L’EUROPA è la culla della Democrazia Rappresentativa, e in due delle nazioni più importanti di questo agglomerato di stati, chiamate entrambe al voto, nonostante due sistemi elettorali diversi per eleggere il Parlamento Nazionale, è prevalsa la cultura riformista. In Inghilterra il sistema maggioritario secco è un sistema elettorale a maggioranza relativa in collegi uninominali a turno unico. Nello specifico la cultura riformista è prevalsa e l’immagine del Labour Party si è ripulita grazie all’etica della responsabilità. In sintesi, concretezza e pragmatismo sono stati i cavalli di battaglia di una campagna elettorale che oggettivamente non ha dovuto faticare poi tanto, per convincere i cittadini, stremati dalla politica scriteriata del governo conservatore. Tuttavia bisogna prendere atto del fatto che ha prevalso l’idea di un Governo che ponga le basi per cambiare in meglio la vita dei propri cittadini. Con Keir Starmer, attuale Primo Ministro abbiamo assistito ad una svolta centrista, che ha liberato il partito da quella etichetta che aveva caratterizzato gli ultimi governi laburisti, e dopo un lungo periodo di opposizione, ha vinto le elezioni. Per questo possiamo dire che, è stata attuata quella che Max Weber chiamava etica della responsabilità. Fra l’altro anche in politica estera i laburisti si sono impegnati in campagna elettorale in favore di una soluzione alla delicata situazione della crisi israelo-palestinese, che preveda sia il cessate il fuoco che il rilascio degli ostaggi e il riconoscimento dello stato di Palestina, come previsto dall’accordo del 1947, sintetizzabile nell’idea ”due popoli, due Stati”. Altro obiettivo importante del nuovo governo inglese e poi un rapporto più stretto e più efficiente tra il Regno Unito e l’Europa. Il riformismo è quella formula che in economia non prevede tagli di spese senza copertura e che sostenga i ceti piu’ deboli, mettendo al centro i meriti ed i bisogni che in un’economia mista hanno la priorità. In politica estera riaffermare la piena adesione ai valori occidentali ed un sostegno all’Ucraina. A mio avviso, visto in un’ottica tutta Europa con una visione futurista di una Europa Politica che va dall’Atlantico agli Urali. Il sistema elettorale francese è invece uninominale a doppio turno. In questo caso, al primo turno ha prevalso il partito di Marine Le Pen e Bardella, partito di estrema destra, ma al secondo turno grazie al richiamo del presidente Macron alla “desistenza” ( i candidati dei piccoli schieramenti di sinistra si ritirano, per compattare i voti verso un altro candidato e non disperderli ), ha prevalso lo schieramento di sinistra. Ora probabilmente con una coalizione con all’interno delle anime tanto diverse sarà complicato per Macron e i suoi, governare il paese, ma non si può non intravedere in questa politica un certo riformismo. Questo perché, dopo la sconfitta del suo partito alle Europee e lo scioglimento del Parlamento nazionale, questi risultati, sebbene indichino che nessuno ha vinto, sono andati nella direzione ottimale di unire le forze repubblicane e di affermare i valori fondamentali della Repubblica francese: Libertà, Uguaglianza e Fraternità. In Italia il pluralismo democratico è alla base della nostra Carta Costituzionale. Per oltre cinquant’anni abbiamo avuto un Sistema elettorale proporzionale puro con alcuni correttivi. Con l’avvento della Seconda Repubblica il fenomeno Tangentopoli ha stravolto gli equilibri istituzionali, la Magistratura Inquirente pensava di sostituirsi alla Politica. La partitocrazia è stata decimata se non eliminata secondo i canoni costituzionali. I Sistemi elettorali sopraggiunti prima con il Porcellum e poi con il Mattarellum con l’eliminazione del voto delle preferenze ha ingarbugliato ulteriormente la mente agli elettori con i diversi sistemi elettorali