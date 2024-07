Aeroporto Salerno, da oggi è pienamente operativo

165 Visite

Sarà pienamente operativo a partire da oggi, giovedì 11 luglio, l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, nuovo scalo della Campania che servirà ad alleggerire la mole di utenti che grava sull’aeroporto di Napoli Capodichino; il nuovo aeroporto sorge tra i Comuni di Pontecagnano Faiano e Bellizzi, a circa 14 chilometri a Sud di Salerno. Grazie allo scalo di Salerno – gestito da Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. (Gesac) – non solo i turisti in arrivo potranno raggiungere più facilmente le bellezze della Costiera Amalfitana, ma i campani potranno recarsi in molteplicità località, sia in Italia che all’estero, come Berlino, Londra, Milano, Cagliari, Malta, la Grecia e la Turchia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews