Il teatro di Paolo Caiazzo approda ad Agorà, la rassegna estiva di San Sebastiano al Vesuvio

Un altro grande appuntamento con il teatro ad Agorà – San Sebastiano al Vesuvio terza edizione: domani, mercoledì 10 luglio 2024, alle ore 21.15, Paolo Caiazzo sarà in scena con lo spettacolo “Boomer – Un papà sul sofà” (costo del biglietto primo settore 15 euro – secondo settore 13 euro). La conduttrice Emma Di Nicuolo introdurrà alla serata.

“Boomer – Un papà sul sofà” è una commedia di Paolo Caiazzo e Daniele Ciniglio e vede la regia dello stesso Paolo Caiazzo. Quando Daniele chiede alla sua famiglia di provincia di trasferirsi a Napoli per laurearsi in giurisprudenza, papà Paolo, avvocato sfigato, non batte ciglio e lo sistema in un suo piccolo appartamento nel centro della città. Attratto e distratto dalla movida, il ragazzo si arretra con gli esami, e per sostenere il suo tenore di vita decide di fittare una stanza a Nicola, coetaneo meno fortunato che sbarca il lunario con piccoli lavoretti. Con due caratteri opposti, i ragazzi hanno in comune solo una vita sentimentale problematica. Il precario equilibrio casalingo viene messo ancora più in pericolo con l’arrivo di Paolo che, messo alla porta dalla sua seconda compagna, chiede ospitalità al figlio… in casa sua. Quella che doveva essere, però, una sola notte di emergenza su un sofà diventa una convivenza a tre, generando scontri ed incontri generazionali.

Il prossimo ospite sarà: giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21.15, Lino Volpe & Pietro Condorelli Quintet con “Fuori Standard – Canzoni & Storie del Jazz” nell’ambito della rassegna musicale “Vesuvio Suona bene”.

Il programma di cinema dell’Arena prevede, a seguire, venerdì 12 luglio il film “Adagio” regia di Stefano Sollima; sabato 13 luglio il film “Confidenza” regia di Daniele Lucchetti; domenica 14 luglio il film “Comandante” regia di Edoardo De Angelis; martedì 16 luglio il film “Dieci minuti” regia di Maria Sole Tognazzi; mercoledì 17 luglio il film “Romeo è Giulietta” regia di Giovanni Veronesi.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission.

L’arena estiva al Parco urbano di via Fellapane a San Sebastiano proporrà, fino all’8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti. Nell’ampia area verde, con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, sarà infatti possibile seguire un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate, con due importanti novità: il biglietto per la visione di un film costa solo 3,50 euro mentre, per gli spettacoli teatrali, sarà anche possibile acquistare un abbonamento che comprende tutti gli spettacoli al costo di 90 euro.













