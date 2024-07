Train surfing (aggrappati al treno per 180 chilometri), ecco la nuova folle moda che spopola tra i giovani

366 Visite

“Noi siamo i giovani, i giovani i giovani, siamo l’esercito, l’esercito del surf, cantava Catherine Spaak nel 1964. Ecco, ora, a più di mezzo secolo di distanza dalla hit i giovani di oggi pensando bene di “fare surf”…su un treno in corsa. È il cosiddetto train surfing, è la nuova folle moda che spopola tra i giovani, italiani e non.

I video choc che immortalano la “bravata” sono firmati free.kidz e arrivano dal Trentino Alto Adige, dove lungo la tratta ferroviaria che collega Bolzano e Merano, due writer incappucciati per rendersi irriconoscibili si divertono a sfidare la morte per una botta di adrenalina e qualche visualizzazione in più sui social, praticando il cosiddetto “train surfing”.

C’è chi, spesso in stato di ebbrezza, attraversa i binari della ferrovia – è accaduto nei giorni scorsi a Bressanone – e chi, appunto, si diletta a mettere a repentaglio la propria vita facendo surf sul treno.













