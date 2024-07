Meteo, arriva il caldo vero

148 Visite

L’estate si prepara a entrare nel vivo e dopo un inizio luglio incerto andiamo verso la prima vera ondata di caldo intenso. A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze per la bella stagione è il colonnello Mario Giuliacci, che spiega come temporali, numeri e temperature fresche per il periodo ben presto saranno un ricordo. Quando inizierà il caldo e quanto durerà? Nei prossimi giorni il tempo sarà sempre più stabile e le temperature si alzeranno progressivamente, si legge su MeteoGiuliacci , anche se non avremo subito un caldo forte e afoso.













