Camera, l’ultimo regalo ai politici: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e i primi ad esultare sono i sindaci del Pd che lo chiedevano da anni…

86 Visite

L’Aula di Montecitorio ha approvato con 170 voti a favore e 77 contrari l’articolo 1 del ddl Nordio che di fatto abroga l’articolo 323 del codice penale che prevede il delitto di abuso d’ufficio. Dopo alcune votazioni sugli emendamenti all’articolo 2 l’esame del provvedimento è stato sospeso e rinviato a martedì prossimo. Intanto, scoppia la polemica sul ddl carceri. Il deputato Pd Federico Fornaro chiede se «corrisponde al vero che il Cdm abbia approvato un testo che contiene anche una norma riguardante lo stesso oggetto del provvedimento in discussione alla Camera, ovvero l’abuso di ufficio. Se così fosse ci potremmo trovare con un rischio cortocircuito, per esempio di bocciare un emendamento che magari è uguale al testo approvato dal Cdm».

Sulla vicenda interviene il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Il peculato per distrazione è una ipotesi completamente diversa rispetto all’abuso di ufficio. È diverso il bene protetto Qui si parla di distrazione, il che significa veicolare le risorse che hai a disposizione verso una destinazione che non è quella fisiologica. Quindi, non ha niente a che vedere con l’abuso di atti di ufficio che prescindeva dalla distrazione”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews