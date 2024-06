Elezioni e ballottaggi, in provincia è dominio Pd. Schiano (coordinatore Fdi) perché non si dimette?

175 Visite

I risultati, non solo quelli del ballottaggio di ieri, sono pessimi per Fratelli d’Italia. Sei comuni finiti nelle mani del Pd. E pessimi furono anche i risultati di un anno prima, sempre alle amministrative che si tennero in provincia di Napoli. E allora ci si chiede? Ma perché il coordinatore provinciale di Fdi, Michele Schiano di Visconti, non si dimette o non viene esautorato? Il partito della premier, che va forte in tutta Italia, nella nostra zona arranca, fa troppa fatica. Qualcuno dovrebbe porsi qualche domanda.













