Punti di vista. Izzo: “Quei soloni che criticano il governo dimenticando che dalle nostre parte è la sinistra a governare da sempre”

73 Visite

Sento spesso sui social da parte di persone che hanno un trascorso politico di militanza in vari partiti della prima Repubblica e anche del dopo che la colpa delle tante cose che non vanno sono da addebitare al governo Meloni che è nel pieno delle proprie funzioni da appena due anni.

A detta di questi soloni in attesa sempre di autori la colpa della assenza di una seria politica del lavoro e dell’ occupazione, il disastro delle politiche sanitarie ( in particolare in Campania), lo sperpero di denaro pubblico, attraverso strumenti meramente politici – elettorali che si sono rivelati truffaldini, la politica dei ” saltimbanchi in parlamento, l’ assenza di una Europa solidale, inclusiva che risponde solo ai poteri economici è da ascrivere all’ attuale governo.

Questi Signori dimenticano che in Italia da sempre ha governato la sinistra o governi composti a tavolino nei salotti buoni della leadership di sinistra .

Stessa situazione in Europa dove a dettare le regole è stato il PPE e suoi alleati con politiche tendenti verso il solo campo economico per salvaguardare le politiche dei banchieri Questa è la storia per onestà culturale cari Signori. La cartina di tornasole di tutto questo sono state le elezioni amministrative di Marano dove la sinistra e i suoi adepti pur di governare ha fatto accordi con tutti, anche con esponenti di destra, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio di governare.

Michele Izzo Consigliere Comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews