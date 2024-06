Napoli, il Consiglio comunale ha approvato dodici ordini del giorno

78 Visite

L’aula è passata all’esame degli ordini del giorno. Con il primo, presentato dal Gruppo PD e illustrato da Gennaro Acampora (PD), si chiede il restauro della targa in onore di Giacomo Matteotti a via Pessina. Oltre al restauro, necessario per Acampora procedere alla valorizzazione dell’area e alla realizzazione di un evento in onore di una figura fondamentale della storia del paese. Dopo il parere favorevole della Giunta, l’aula ha approvato l’ordine del giorno all’unanimità.

A seguire, la consigliera Maria Grazia Vitelli (PD) ha illustrato l’ordine del giorno, a firma del Gruppo PD, per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, con cui si chiede all’Amministrazione di acquisire informazioni sull’esperienze attività già in altre regioni di case-famiglia, l’alternativa più adeguata a tutelare i diritti dei minori figli di detenute, rispetto alla detenzione in carcere o negli Istituti a Custodia Attenuata (Icam) prevista dalle misure del pacchetto sicurezza. Recepito il parere favorevole della Giunta, l’aula ha approvato l’ordine del giorno all’unanimità.

Approvato alla unanimità anche un ordine del giorno proposto dal consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città), relativo alla dotazione di distributori/erogatori di acqua corrente negli uffici pubblici.

Stesso esito per l’ordine del giorno proposto dal consigliere Salvatore Flocco (M5S) per l’apposizione nel quartiere Fuorogrotta di una targa commemorativa per il sovraintendente della Polizia di Stato Nicola Barbato, nel luogo in cui fu ferito durante un’operazione di servizio per la lotta all’estorsione.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha dato lettura dell’ordine del giorno, firmato con il consigliere Antonio Bassolino (Misto), sulle azioni di rilancio per il Centro Agroalimentare di Volla. Dopo l’intervento a favore del consigliere Sergio D’Angelo, che ha chiesto azioni di rilancio per tutte le partecipate, l’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Walter Saverese d’Atri (Manfredi Sindaco) ha poi illustrato l’ordine del giorno a sua firma che impegna l’Amministrazione a valutare la possibilità di istituire una Zona a Traffico Limitato nella Municipalità 5, Vomero-Arenella. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Toti Lange, Gennaro Esposito, Maria Grazia Vitelli, Salvatore Guangi, Gennaro Acampora, Iris Savastano, Sergio D’Angelo, Giorgio Longobardi e Nino Simeone. Diversi gli elementi emersi: dalla necessità di coinvolgere municipalità e cittadinanza, all’importanza di prevedere soluzioni per incentivare trasporto pubblico locale e parcheggi. Dopo il parere favorevole della Giunta, espresso dall’Assessore Cosenza, che ha ribadito l’importanza di uno studio organico per individuare le aree migliori per la ZTL, come previsto dal dispositivo, e dall’Assessore De Iesu, il consiglio ha approvato l’ordine del giorno a maggioranza, con voto contrario dei Gruppi Maresca e Forza Itali a.

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal consigliere Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco) in relazione alla necessità di bonificare e riqualificare l’ex area mercatale di Via Lago di Scanno a Ponticelli.

Da circa quindici anni l’area è teatro di degrado, vegetazione incolta, cumulo di rifiuti e rischio crollo, ha denunciato Paipais che ha chiesto di restituire tante aree di Ponticelli ai cittadini come l’amministrazione Manfredi sta facendo dal suo insediamento.

Altri due ordini del giorno presentati dai consiglieri Salvatore Guangi e Iris Savastano sono stati approvati alla unanimità. Il primo riguarda il rinnovamento dei sottoservizi nella città di Napoli; il secondo la promozione e rivalorizzazione delle stazioni dell’arte di Napoli.

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno sullo scorrimento ed eventualmente la proroga della graduatoria degli istruttori direttivi scolastici da destinare ai servizi per l’infanzia nella fascia 0-2, illustrato dalla firmataria Alessandra Clemente.

Gennaro Acampora (PD) ha poi illustrato l’ordine del giorno con il quale si impegna l’Amministrazione a realizzare un murales in onore di Giancarlo Siani sulle rampe omonime e di dedicare a Giancarlo Siani, e a Silvia Ruotolo, come ha proposto in un emendamento dal consigliere Toti Lange, la vicina stazione della Metro Linea 1 di Salvator Rosa. Dopo il parere favorevole della giunta, l’aula ha approvato l’ordine del giorno emendato all’unanimità.

Dopo l’approvazione a maggioranza dell’ordine del giorno, illustrato da Walter Saverese d’Atri, per l’individuazione di uno spazio nell’area di Gianturco per la sosta dei bus turistici, il Consiglio comunale ha concluso i suoi lavori.













