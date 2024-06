131 Visite

Via Marano-Pianura, civico 9, via Padreterno. Da giorni, settimane, mesi i residenti segnalano anomalie e disservizi sul fronte idrico. Anche oggi, a distanza di mesi e mesi, non è chiara l’origine della problematica. Pressione idrica bassa, allacci abusivi che creano difficoltà ai residenti o altro?

Nessuno fornisce risposte, nessuno fornisce assistenza.













