Baggio rapinato in casa mentre guardava Italia-Spagna: colpito con il calcio di una pistola

Rapinato mentre guardava Italia-Spagna. Il Divin Codino, l’ex pallone d’oro Roberto Baggio era con la la sua famiglia in casa, quando una banda di 5 persone, intorno alle 22 è entrata nella sua villa ad Altavilla Vicentina. I ladri erano tutti armati. Baggio ha provato ad affrontarli, c’è stata una violenta colluttazione, l’ex giocatore è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola, poi lui e i suoi familiari sono stati chiusi in una stanza.

Rubati orologi, gioielli e denaro. Il calciatore ha sfondato la porta quando ha capito che i rapinatori se ne erano andati e ha chiamato i carabinieri. Sono state acquisite tutte le immagini della videosorveglianza.













