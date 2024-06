Bacoli: In auto con un chilo di hashish. Carabinieri arrestano 2 persone

671 Visite

A Bacoli la sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Emanuele Riccio e Roberto Liguori, entrambi di Villaricca e già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno fermato i 2 a via Miliscola mentre erano a bordo di un’auto e li hanno perquisiti.

Rinvenuto e sequestrato quasi un chilo di hashish. Lo stupefacente era suddiviso in 9 panetti. Sequestrato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Gli arrestati sono in carcere in attesa di giudizio.

RICCIO Emanuele, nato a Villaricca (NA) il 02/12/1999

LIGUORI Roberto, nato a Napoli il 21/05/2001













