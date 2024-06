Marano, riapertura via Vallesana? Morra vuole portare la transazione (200mila euro) con i privati in Consiglio comunale. Ma molti storcono il naso: è un atto di giunta

Due temi di discussione molto scottanti. Morra e company si sono riuniti di recente per decidere sul da farsi in merito alla riapertura di via Vallesana e sull’abbattimento di alcune abitazioni abusive in via Ilaria Alpi (ex Galeota), su cui 8 mesi fa il Comune chiese un finanziamento in anticipazione a cassa depositi e prestiti, per avviare le procedure di abbattimento. Si tratta di una Resa, ovvero di una sentenza definitiva.

Il sindaco, nell’ultima riunione, secondo diversi rumors, avrebbe accennato ai consiglieri, almeno a quelli del Pd, che vorrebbe portare all’attenzione del Consiglio comunale la transazione con i proprietari dell’edificio di via Vallesana, per un importo di 200.000 mila euro.

Ricordiamo che Via Vallesana è quella strada chiusa da più di un anno e mezzo a causa di una infiltrazione d’acqua, che, secondo i proprietari, sarebbe da imputare al Comune. Qualcuno avrebbe storto il naso reputando l’onere eccessivo, mentre altri non sarebbero d’accordo a votare in consiglio comunale l’accordo, in quanto si tratta di un atto di competenza della giunta; altri invece riterrebbero più opportuno che a decidere sia un tribunale. Insomma l’impasse è massima.