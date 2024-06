Napoli, Bros esclusi: protocollato documento al prefetto

107 Visite

È stata protocollata al Prefetto Michele di Bari la situazione attuale dei partecipanti al progetto B.R.O.S. della Regione Campania, avviato con la Delibera della Giunta Regionale N. 342/2008, è al centro di una lettera inviata al Prefetto di Napoli, Michele di Bari. I firmatari esprimono il loro profondo malessere e chiedono un intervento urgente per porre fine a quella che definiscono una grave ingiustizia. Una situazione critica e prolungata Il progetto B.R.O.S. mirava all’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio e disoccupazione cronica. Tuttavia, a distanza di anni, i partecipanti si trovano ancora senza lavoro e in una condizione di abbandono. Nonostante le promesse fatte nel corso di un incontro nel 2022 presso la Prefettura di Napoli, la realtà si è rivelata ben diversa. Durante quell’incontro, con la partecipazione del Prefetto di Napoli, Dott. Palomba, del Viceprefetto Dott. Annunziata, della Dott.ssa Chiara Marciani (Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli) e in videoconferenza con il Ministero del Lavoro, fu proposto ai partecipanti un corso di formazione nel settore ambientale, rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia, i risultati sperati non sono mai arrivati. Esclusione ingiustificata e discriminatoria A peggiorare la situazione, i disoccupati B.R.O.S. sono stati esclusi dal protocollo di intesa con il Comune di Napoli per i disoccupati di lunga durata. Questa esclusione è vista dai firmatari come ingiustificata e discriminatoria, in quanto ignora le competenze specifiche acquisite grazie a precedenti percorsi formativi organizzati dalla Prefettura. Tale scelta contravviene ai principi di equità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana e dalle leggi vigenti. Richiesta di intervento urgente La mancanza di opportunità lavorative non solo mina la dignità delle persone coinvolte, ma le espone anche a violazioni dei diritti umani e sociali. I firmatari sottolineano come questa situazione crei condizioni di estrema precarietà, in violazione del principio di dignità umana sancito dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali. Nella lettera, i disoccupati B.R.O.S. chiedono al Prefetto Michele di Bari un intervento fermo per garantire un esame equo e trasparente delle loro istanze. Richiedono inoltre l’istituzione di un tavolo interistituzionale e un aggiornamento sulla ricollocazione del personale, con una revisione dell’intera platea dei partecipanti per escludere lavoratori già in servizio, pensionati, disabili al lavoro, rinunciatari, licenziati per giusta causa e deceduti. Una richiesta di equità e giustizia I firmatari confidano nella sensibilità e nell’impegno del Prefetto per la tutela dei diritti di ogni individuo. Auspicano che la loro richiesta venga accolta con urgenza e chiedono un confronto con tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione alla loro difficile situazione, che si protrae da oltre venti anni. L’obiettivo è evitare manifestazioni istintive e plateali, concentrando l’attenzione su questa annosa vicenda. I disoccupati B.R.O.S. sperano che le istituzioni possano finalmente intervenire con misure concrete per offrire non solo un lavoro, ma anche la possibilità di riscattarsi e di contribuire attivamente alla società. In conclusione, la lettera è stata inviata per conoscenza ai seguenti rappresentanti: – Dott. Annunziata (Viceprefetto) – Avv. Fulvio Bonavitacola (Vicepresidente e Assessore all’Ambiente) – Dott. Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) – Dott.ssa Chiara Marciani (Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli) – Dott. Claudio Palomba (Ex Prefetto, attuale Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) Inoltre, la lettera è stata inviata per conoscenza anche ad altri amministratori. Essa rappresenta un grido di allarme sociale e coinvolge tutti gli amministratori locali, alcuni dei quali sono a conoscenza e in parte responsabili della condizione di miseria in cui versano persone che non hanno altra colpa se non quella di aver intrapreso in gioventù un progetto regionale secondo il Decreto Legge 342/2008. I membri attuali degli esclusi dal mondo lavorativo B.R.O.S. attendono risposte e soluzioni concrete dalle autorità competenti.

