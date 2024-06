Marano, ancora ruspe in azione e altro cemento per case. Izzo: “E’ ora di approvare il Puc”

Ancora ruspe in azione, ancora un lembo di terra ingoiato dal cemento. Si continua a costruire sul martoriato territorio di Marano a chi e a cosa serve il continuare a costruire quanto è risaputo che sul territorio di Marano vi è un invenduto enorme e giace nel limbo un arcaico condono mai concluso. Intanto, in via Canterelle a ridosso del rione di case popolari di via Parrocchia dopo il sorgere nei mesi scorsi di un primo fabbricato, le ruspe continuano la loro opera devastante di scavo nel martoriato terreno, sicuramente è l’ inizio della nascita di un ulteriore fabbricato con nuove unità abitative che certamente saranno ad uso commerciale, senza una reale richiesta di mercato. A chi serve tutto questo? È arrivato il momento di mettere in soffitta il vecchio piano regolatore che tanti guasti a creato al nostro territorio e far capire ai costruttori seri e rispettosi del territorio che Marano non ha bisogno di nuovo cemento è arrivato il momento che i palazzinari sfrontati facciano le valigie liberando un territorio per tanti anni stretto nei loro tentacoli.

È tempo di varare il nuovo PUC( piano urbanistico comunale) che dovrà comprendere soprattutto aree a verde con centri di aggregazione e ludici per i nostri ragazzi che vivono da anni in un deserto urbano ed extraurbano privo di servizi. Con la costruzione di nuove strutture scolastiche in aree già nella disponibilità del comune, vedi area ex IPAB di San Marco, visto che l’ individualizzazione della zona di Monteleone per costruire la nuova scuola è rientrata nella zona rossa ad altro rischio sismico dove sarà difficile in futuro costruire una nuova scuola, oppure ripristinare i luoghi in strutture requisite alla camorra vedi struttura requisita a via Puccini, che con una seria rimodulazione strutturale e infrastrutturale potrebbe ospitare alunni della zona. E non si cerchi l’ escamotage dell’ edilizia residenziale pubblica per nuove colate di cemento, esperienza già fatta negli anni passati, con la distruzione di zone agricole e dei relativi prodotti tipici (ciliegie della Recca e mele Annurche) trasformate in numerosi parchi privi di servizi al solo appannaggio di pseudo cooperative e di palazzinari che non amarono la città di Marano e il suo territorio. Per il bene della città a eventuali professionisti di altri settori con il pallino di quote in terreni o società di costruzione a chi vive all’ombra di apparati chiacchierati l’appello di tenersi lontano dalla vita pubblica della città. Marano ha bisogno di normalità che passa attraverso lo stop alle ruspe e all’ avanzare del cemento vero cancro della distruzione del territorio e della desertificazione urbana.

Michele Izzo Consigliere Comunale