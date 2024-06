157 Visite

Elezioni europee e open day per le carte di identità al Comune di Marano. Gente in fila già di buon’ora, ma non ci sono le chiavi per aprire il cancello. E’ la solita, ennesima figuraccia, tuonano gli utenti, figlia di una disorganizzazione spaventosa. Nulla è cambiato, proprio nulla, nemmeno con l’insediamento di Morra. Lo scrivemmo giorni fa: ci vuole veramente un assessore alle chiavi.













