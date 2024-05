Neonato morto sugli scogli: arrestata la nonna

556 Visite

Drammatica svolta nel caso del neonato trovato morto in uno zaino abbandonato sugli scogli di Villa San Giovanni, a Reggio Calabria. A dar la luce al neonato è stata una ragazzina di 13 anni ma oggi è stata arrestata la mamma della giovane, nonna del bimbo: la donna, 40 anni, è accusata di infanticidio. Sarebbe stata lei, dunque, a uccidere il piccolo.

L’accusa, per la precisione, è di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Il provvedimento precautelare è stato emesso dalla Procura di Reggio Calabria che ha coordinato le attività avviate subito dopo il rinvenimento, avvenuto nella mattinata di domenica scorsa, del corpo del bambino. Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna, subito dopo il parto di una delle due figlie minori, si è adoperata per riporre il piccolo appena nato all’interno di uno zainetto e per abbandonarlo, poco dopo, sulla scogliera antistante il lungomare di Villa San Giovanni.













