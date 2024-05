Ancora un tragico incidente: morto 16enne a Scampia

650 Visite

Ancora un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, a Scampia: la vittima è un ragazzo di 16 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note. L’incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, in via Roma, in direzione Melito di Napoli: lo scooter guidato dal 16enne, un motociclo Honda Sh 125, per cause ancora in corso di accertamento, ha dapprima tamponato una vettura che lo precedeva, una Fiat Panda; a seguito dell’impatto, il mezzo a due ruote ha invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente con un’altra automobile, una Ford Ka.













