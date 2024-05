Il punto sul Parco Urbano dei Camaldoli e sulla riforestazione in città

93 Visite

Con l’Assessore e i Dirigenti competenti la commissione Salute e Verde ha fatto oggi il punto sullo stato del progetto di riqualificazione del Parco Urbano dei Camaldoli e sul Piano di riforestazione in città.

Si è insediato ieri il tavolo tecnico tra tutti i soggetti competenti per coordinare l’attività di riqualificazione del Parco Urbano, finanziato da Città Metropolitana con 1,8 milioni di euro. Si punta soprattutto al rilancio delle aree attrezzate di ingresso al Parco, mentre è a cura del Parco Metropolitano delle Colline il progetto di riqualificazione dell’area interna del bosco, per una superficie complessiva di 137 ettari.

Il Piano di riforestazione urbana è a uno stato avanzato di realizzazione, con molti progetti conclusi soprattutto nel primo lotto (Soccavo, Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e Posillipo) e molti in fase di approvazione.

Sono 1066 gli alberi già piantati su tutto il territorio cittadino e in fase di progettazione la messa a dimora di altri 2472 alberi e di circa 800 arbusti.

Tra le novità, la messa a dimora nei prossimi quindici giorni di 165 palme e di 147 arbusti sui marciapiedi laterali in Viale Augusto (lotto 1). Si procede anche negli altri lotti, con 139 alberi già messi a dimora nel lotto 3 (Barra,Ponticelli, Poggioreale, San Pietro a Patierno, Secondigliano), 227 nel lotto 4 (Vomero, Arenella, Avvocata, Montecalvario, Stella, Chiaiano, San Lorenzo, Vicaria) e 352 nel lotto 5 (Chiaia, San Ferdinando, San Giuseppe, Porto, Pendino, Mercato, Zona Industriale, San Giovanni a Teduccio).

Massima attenzione per l’area di Posillipo, ricadente nel lotto 1, dove, in coordinamento con il Servizio Strade, responsabile per i lavori sulla sede stradale, si provvederà a mettere a dimora i platani in via Manzoni, in sostituzione dei pini, lecci e platani in viale Virgilio, e lecci in via Boccaccio. Tutti i lavori devono necessariamente concludersi entro il prossimo mese di dicembre.













