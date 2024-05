Campi flegrei, dopo Tozzi il parere di Mastrolorenzo: “Pronti al peggio, non ci sono sistemi di previsione certa per quel vulcano”

197 Visite

Il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo ha spiegato che lo stato di allerta è giustificato. “È pericolosissimo sperare che si calmi il fenomeno. Anzi, dobbiamo pensare purtroppo al peggio. Molti colleghi hanno annunciato che ritengono che si possa arrivare anche a magnitudo superiori”, ha detto ai microfoni del talk-show. “Ricordo a questo proposito che, in termini di energia, tra magnitudo 4 e magnitudo 5, l’energia è 30 volte”, ha specificato. Bisogna quindi “essere pronti al peggio, sperando che la situazione si calmi”, ha ribadito. L’esperto dell’Ingv ha ricordato di aver fatto presente già in passato il problema: “È quello che denuncio da anni: non c’è prevedibilità in sistemi come la caldera dei Campi Flegrei nè nell’escalation del bradisismo nè nel rischio vulcanico sul quale è organizzato il piano d’emergenza”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews