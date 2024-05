La voce dei cittadini. Marano, in via Giovan Battista Vico è un macello con le perdite idriche. “Stiamo segnalando da mesi”

76 Visite

Caro direttore, abbiamo da mese questo grave problema a Marano di Napoli in via Giovan Battist Vico: ci sono perdite di acqua che si stanno stendendo verso le nostre abitazioni. Sono 2 mesi ché segnaliamo il problema al comando dei vigili, il comune non ci dà risposta, abbiamo pubblicato più volte su Facebook, ma un gruppo, Marano Coerente, ha bloccano il post, non sappiamo più come fare e a chi rivolgerci. Chiediamo anche a voi di aiutarci.