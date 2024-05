“Impatto Ambientale e Rischio Sanitario”: importante convegno all’Università di Salerno

69 Visite

Un evento scientifico di rilevanza nazionale per discutere dell’impatto

dell’inquinamento sulla salute, tematica ampiamente sviscerata nei tanti

incontri e dibattiti tenuti in tutta Italia domenica 19 maggio in occasione della

Giornata Nazionale del Malato Oncologico.

Lunedì 20 maggio al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria

“Scuola Medica Salernitana” dell’Università di Salerno è stato organizzato un

importante convegno “Impatto Ambientale e Rischio Sanitario” che ha

coinvolto professori universitari, ricercatori e tecnici, competenti nel settore

sanitario e ambientale.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti.

I saluti istituzionali sono spettati al Prof. Carmine Vecchione (Professore

Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare; Prorettore) e al Prof.

Annibale Alessandro Puca (Professore Ordinario di Genetica Medica

Direttore del Dipartimento).

A introdurre la giornata di studio sono stati il Prof. Mario Capunzo (Professore

Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva Direttore D.A.I. di Igiene Sanitaria

e Medicina Valutativa presso A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona)

e il Prof. Stefano Pepe (Professore Associato di Oncologia Direttore U.O.C.

di Oncologia presso A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona).

A seguire, due importantissime relazioni svolte dal Prof. Francesco De

Lorenzo e dal Dott. Adriano Pistilli.

Il Prof. Francesco De Lorenzo (già Professore Ordinario di Chimica Biologica

presso l’Università Federico II di Napoli, Ministro dell’Ambiente e della Sanità,

attualmente Presidente di Favo – Federazione Italiana delle Associazioni di

Volontariato in Oncologia – ha intrattenuto i presenti con la relazione “Il ruolo

di FAVO nella prevenzione, cura, riabilitazione e qualità della vita dei malati di

cancro”. Il Prof. De Lorenzo si è anche soffermato sugli effetti che potrebbe

avere l’attuazione del Piano Oncologico Nazionale sulla prevenzione anche

ambientale e sul Sistema Sanitario Nazionale, l’entrata in vigore

dell’autonomia differenziata.

È stato anche discusso l’impatto della autonomia differenziata nelle attuali

disuguaglianze tra le Regioni.

Infine, il Dott. Adriano Pistilli (Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti) ha

tenuto un intervento sulla Terra dei Fuochi.

Il convegno è stato reso possibile grazie all’impegno profuso dal Prof.

Vincenzo Casolaro (Professore Associato di Immunologia e Patologia

Generale).

L’evento si è concluso con un ampio dibattito nel quale è stato messo in

evidenza che, non solo l’ambiente, ma anche e soprattutto gli stili di vita

(troppo fumo, troppo alcol, alimentazione scorretta) influiscono in modo

significativo sulla formazione dei tumori.













