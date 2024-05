Marano, anche i residenti del Parco Dora (stanchi di attendere il Comune) si autotassano per far rimuovere l’erba incolta. “Ente inutile ormai”

95 Visite

Gentile direttore, così come hanno fatto molti condomini di via Borsellino, anche noi condomini del parco Dora abbiamo deciso – stanchi di attendere un Comune assente su tutta la linea – di far rimuovere a nostre spese l’erba incolta che ostruiva il passaggio sui marciapiedi. Marano ormai è invivibile, speriamo che il futuro ci riservi qualche sorpresa positiva, magari l’uscita di scena di questa amministrazione.

Corrado (Marano)

Ecco come era prima.













