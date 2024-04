Sprofondo Napoli: ko anche ad Empoli

154 Visite

Sprofondo Napoli. Gli azzurri di mister Calzona continuano a mettere in evidenza grossolani limiti, sia sul piano del gioco che sul livello caratteriale. L’ennesima conferma è arrivata nel corso della gara giocata allo stadio Castellani per il match contro l’Empoli, gara valevole per la 33esima giornata di Serie A. Ancora una volta, gli azzurri si sono mostrati carenti di intensità, concentrazione e identità di gioco. Non a caso, alla formazione allenata da Davide Nicola è bastata la prima occasione utile per punire i partenopei. In gol Cerri. Risultato confermato nella ripresa.













