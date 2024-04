VILLARICCA, APPROVATO BILANCIO. L’OPPOSIZIONE: “FAREMO BATTAGLIA SU VENDITA BENI COMUNALI”

130 Visite

Ma noi non taceremo! Hanno approvato il Bilancio previsionale del Comune di Villaricca di nascosto, in una sala consiliare praticamente vuota. Hanno evitato perfino di affiggere per la città i manifesti istituzionali per informare i cittadini dello svolgimento del Consiglio comunale. Non hanno mai accolto le nostre proposte di fare una diretta streaming del Consiglio. Hanno trasmesso gli atti ai consiglieri di minoranza, quasi mille pagine con centinaia di tabelle, nella notte del sabato pensando che non saremmo riusciti a studiarli. Hanno violato leggi e regolamenti comunali che impongono che la discussione del Documento Unico di Programmazione(DUP) e lo Schema di Bilancio vengano approvati in due consigli comunali separati. Ci opporremo con tutte le nostre forze perché ciò non avvenga. Chiediamo la mobilitazione di tutta la città!













