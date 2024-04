La voce dei lettori. Caso Salis e candidatura alle Europee. “Ma Borrelli ora prenderà le distanze dal suo partito?”

226 Visite

Sono anni o addirittura decenni che il deputato Francesco Emilio Borrelli si batte contro la violenza e l’illegalità, già una volta, però, ha rimediato una figuraccia non attaccando la mamma beccata a circolare contromano in scooter; ora il suo partito candida alle Europee una donna che è in carcere con l’accusa di aver aggredito dei manifestanti in Ungheria solo per dargli l’impunità parlamentare.

Mi chiedo se il deputato Francesco Emilio Borrelli prenderà le distanze o meno, perché se non prende le distanze, credo che può pure smettere di dare lezioni di vita alla gente per strada!

Luigi Esposito.













