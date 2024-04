Melito, sequestrato l’ex macello: era diventato una discarica

Da ex macello comunale a discarica abusiva di ogni tipo di rifiuto. La polizia municipale di Melito, nel corso di un’operazione contro gli sversamenti illeciti sul territorio, ha scoperto in un fabbricato abbandonato e fatiscente del centro cittadino di proprietà comunale, ma dismesso da qualunque uso, un’ingente quantità di rifiuti pericolosi per la salute, depositati accuratamente tra il cortile posteriore della palazzina e gli ambienti interni, dove nel tempo sono stati asportati infissi da finestre e balconi, ringhiere dalle scale, grate di protezione in ferro, termosifoni, rubinetteria, fili elettrici e arredo bagno.