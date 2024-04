Ecco la routine da seguire per avere dei capelli morbidi e lucenti

59 Visite

Tutti noi sogniamo di avere capelli morbidi e lucenti, come quelli delle modelle nelle pubblicità. Ma ottenere questo risultato non è sempre facile. I nostri capelli sono infatti esposti a numerosi fattori che possono danneggiarli, come lo stress, l’inquinamento, i raggi UV e l’utilizzo di prodotti aggressivi. Fortunatamente, ci sono alcune semplici cose che possiamo fare per migliorare il benessere e la bellezza dei nostri capelli.

Lavare i capelli con la giusta frequenza

La frequenza ideale dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di capelli, il livello di produzione di sebo del cuoio capelluto e lo stile di vita individuale. In linea generale, è consigliabile lavare i capelli 2-3 volte a settimana, poiché questo permette di rimuovere l’accumulo di sporco, sebo e prodotti per lo styling senza privare i capelli della loro idratazione naturale. Tuttavia, per alcune persone con capelli particolarmente grassi, può essere necessario lavarli con maggiore frequenza, mentre per altre con capelli secchi o trattati, potrebbe essere sufficiente lavarli meno frequentemente. È importante utilizzare uno shampoo delicato e adatto al proprio tipo di capelli, evitando prodotti che potrebbero causare secchezza o fastidi. Ascoltare il proprio cuoio capelluto e le esigenze dei propri capelli è essenziale per determinare la frequenza di lavaggio ottimale.

Scegliere i prodotti giusti

Per ottenere capelli morbidi e luminosi, è essenziale seguire una routine di cura adeguata utilizzando i prodotti giusti. La routine Elvive Bond Repair (www.loreal-paris.it/elvive-bond-repair) di L’Oréal Paris è stata progettata appositamente per ricostruire e rafforzare i capelli danneggiati, riparando i legami interni e restituendo loro la loro forza originaria. Questa gamma completa di prodotti promuove morbidezza, lucentezza e protezione dai danni.

La routine Elvive Bond Repair comprende diversi passaggi chiave per garantire risultati ottimali. Per iniziare, il Trattamento Pre-Shampoo Bond Repair penetra all’interno del capello per ricostruire i legami danneggiati, preparando i capelli per i prodotti che seguiranno. Successivamente, lo Shampoo senza solfati Bond Repair deterge delicatamente i capelli, rinforzando i legami danneggiati e preparandoli per il trattamento successivo.

Il Balsamo Bond Repair offre un boost di Acido Citrico per sigillare la cuticola del capello e fornire un trattamento extra alla fibra capillare, contribuendo a mantenere la morbidezza e la lucentezza. Infine, il Siero senza risciacquo agisce come tocco finale della routine, garantendo la massima morbidezza, lucentezza e protezione dai danni. Massaggiare due gocce sulle mani e distribuirle uniformemente sulle lunghezze e le punte assicura una protezione ottimale e un aspetto sano e luminoso ai capelli.

Proteggere i capelli dal calore

Gli strumenti termici come il phon, le piastre e gli arricciacapelli possono causare danni significativi ai capelli, rendendoli secchi, fragili e sfibrati. L’esposizione ripetuta al calore può indebolire i capelli, danneggiare la cuticola e causare disidratazione, il che porta a una maggiore fragilità e alla comparsa di doppie punte. Per proteggere i capelli durante l’utilizzo di questi strumenti, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Prima di tutto, è consigliabile utilizzare tali strumenti solo occasionalmente, limitando l’esposizione al calore. Inoltre, è importante utilizzare un prodotto termoprotettore prima dell’utilizzo di qualsiasi strumento (che va sempre tenuto a temperature non troppo alte).

Altri consigli da tenere a mente per avere capelli morbidi e luminosi

Usa un pettine a denti larghi per districare i capelli: dopo il lavaggio, i capelli tendono ad essere più fragili e suscettibili alla rottura. Utilizzare un pettine a denti larghi per districare delicatamente i capelli bagnati, partendo dalle punte e procedendo verso le radici. Questo aiuta a evitare la rottura e il danneggiamento dei capelli mentre vengono pettinati.

Non strofinare i capelli con l’asciugamano dopo il lavaggio, ma tamponali delicatamente: strofinare i capelli con un asciugamano può causare danni alla cuticola e aumentare il rischio di rottura dei capelli. Invece, tamponare delicatamente i capelli con un asciugamano in microfibra permette di rimuovere l’eccesso di acqua senza danneggiarli.

Evita di fare pettinature troppo strette come code di cavallo e chignon: non tirare troppo i capelli durante la realizzazione di trecce, code di cavallo o chignon, e opta per acconciature più morbide e meno stressanti per i capelli. Inoltre, cerca di alternare le pettinature a giorni in cui i capelli rimangono sciolti.

Una corretta routine, combinata con l’uso di prodotti di qualità e una dieta equilibrata, può fare la differenza! Non ti resta che provare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews