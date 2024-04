Assegni di cura: liquidati 3 milioni di euro. Mancano più di 7 milioni per il 2024

225 Visite

Sono stati pagati agli aventi diritto che erano in attesa, le ultime tre mensilita’ del 2023 per le quali l’Amministrazione Comunale si era impegnata a pagare con risorse proprie mancando la copertura statale.

Grazie al lavoro scrupoloso degli uffici comunali dell’area Welfare e all’approvazione del Bilancio in Consiglio, si e’ potuta mantenere la promessa fatta ai cittadini “gravissimi” che hanno diritto a questo sussidio.

Intanto il Fondo FNA annualita’ corrente e’ pari a 9.965.158,83 mentre il fabbisogno Comune di Napoli e’ di 16.992.408,00. Mancano 7.027.259,17 di euro, arrivando a pagare in sostanza per il 2024 solo il 58,64% degli aventi diritto. Da regolamento regionale i criteri di assegnazione in caso di disponibilità insufficiente sono gravità (punteggio) e indicatore della situazione economica equivalente.

Gli aventi diritto valutati gravissimi dalle UVI cittadine sono 1232. Allo stato quindi si potranno pagare solo 706 utenti, quelli che in graduatoria avranno il punteggio più alto (gravissimi) ed isee più basso.













