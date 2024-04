Eccellenze Italiane, premiato il gastronomo maranese Giorgio Palladino per il suo “Babbatiello”

835 Visite

Eccellenze italiane, Giorgio Palladino, 54 anni – responsabile gastronomia del centro commerciale Maxi store di via Marano-Pianura, a Marano – è stato premiato per il suo “Babbatiello”. Il prodotto di Giorgio, da trent’anni esperto gastronomo noto a Marano e in tutta la zona collinare di Napoli, è stato giudicato dal Comitato di Redazione di Eccellenze italiane 2024. Il marchio “Babbatiello”, prodotto di punta di Giorgio, è stato regolarmente registrato. Palladino, originario di Marano, è sposato e padre di due figlie. A Giorgio le congratulazioni della nostra redazione.













