Marano, quando il sindaco e i suoi fedelissimi volevano spostare i ragazzi di San Rocco al Galeota. Ora solo silenzio e come mai?

Vi ricordate quando il Partito democratico di Marano, quasi a giorni alterni, inviava comunicati o comunque puntava tanto sullo spostamento dei ragazzi di San Rocco – almeno una parte – nell’immobile denominato Galeota? Se ne parlò, e tanto, non solo durante la gestione Visconti, in Consiglio comunale, ma anche nel periodo dei commissari straordinari che dal 2016 al 2018 ressero le sorti del Comune di Marano. La proposta, a dire il vero, fu lanciata molto prima da altri (noi compresi) e l’ex dirigente dell’ufficio tecnico Di Pace la prese in considerazione avviando l’iter per il perfezionamento dell’acquisizione del bene (abusivo) realizzato da una società di Angelo Simeoli.

Poi arrivarono gli ultimi commissari, che pure avevano intenzione di spostare parte degli alunni di San Rocco – che studiano in un edificio abusivo e non destinabile ad uso scolastico, nemmeno con eventuale condono edilizio – ma la cosa si arenò sulla scorta dell’esito dei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato vinti da alcuni residenti e proprietari degli immobili.

Ora del Galeota, da quando Morra è al governo della città, non se ne parla più. Ma perché? Perché tutti i proprietari hanno vinto ricorsi? A noi non risulta. Il bene, oggi, di chi è? E’ stato restituito parzialmente o interamente ai residenti o è ancora parte integrante del patrimonio dell’ente cittadino? E gli uffici al piano terra, anche quelli sono oggetto di vittoriosi ricorsi? Ricordiamo a chi legge, e dovrebbe saperlo anche il sindaco, che gli abusi edilizi riscontrati al Galeota non sono sanabili e che gli abusi edilizi non si prescrivono. Quindi, per il Galeota, cosa ha deciso la giunta? Cosa si fa? Resta tutto immutato o ci sono situazioni diverse tra proprietari e proprietari?

Noi ricordiamo che il Pd dell’epoca Visconti si spaccò su questa vicenda: i “viscontiani”, negli uffici di cui sopra, volevano allocare una sede di un ufficio postale, i “morriani”, invece, insistevano per la scuola e alla fine si ruppero le “giarretelle” con Visconti. E ora? Ora solo silenzio, anzi il primo cittadino ha annunciato di voler espropriare un’area di via Castelbelvedere per la futura realizzazione (non si sa ancora con quali fondi) di una scuola a San Rocco. Solo espropri e progettazioni. Il Comune, invece, come dimostrato dal nostro portale nei giorni scorsi è già proprietario di una vasta area a San Rocco, un tempo di proprietà dell’ex istituto religioso Ritiro Santa Maria delle Grazie, senza contare il mistero Galeota.













