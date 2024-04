Villaricca, sfollati via Palermo ricevuti in prefettura. Di Fenza: “Solo la Regione ha fatto qualcosa per i residenti”

138 Visite

Riunione in prefettura tra gli amministratori del Comune di Villaricca, sindaco in primis, residenti di via Palermo e vertici dell’autorità territoriale di governo. Si è parlato del caso degli sfollati dell’arteria sprofondata due anni fa. Da quanto si apprende, la prefettura avrebbe chiesto al Comune di supportare maggiormente le famiglie, una trentina, sgomberate, nelle more della definizione dell’stanza di dissequestro degli immobili. La prima sarebbe stata bocciata dalle competenti autorità. Presente in prefettura anche il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, tra i pochi a sostenere la battaglia dei residenti. “Se i lavori sono stati eseguiti in via Palermo – dichiara l’esponente regionale – lo dobbiamo solo all’impegno della Regione: grazie ai fondi stanziati per la messa in sicurezza, ora i residenti hanno prospettiva di rientrare nelle loro case. Non resta che attendere l’esito dell’istanza di dissequestro”.













