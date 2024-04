Torneo Polizia Locale di Napoli, i fondi saranno devoluti in beneficenza

106 Visite

Venerdì 5 Aprile si apriranno le danze del Torneo Memorial della Polizia Locale di Napoli, dedicato all’agente, nonché sindacalista, recentemente scomparsa Roberta Stella.

“ Roberta si è tanto battuta per noi- afferma uno degli organizzatori, Claudio Panariello- e questo è solo un infinitesimo, piccolo, infimo ringraziamento che le porgiamo per tutto ciò che ha fatto per i suoi colleghi”- “Non conosceva il senso dell’ingiusto, non ha mai tagliato le gambe a chi fosse di fazione avversa. Con estrema lealtà è stata stendardo di buon umore ed il suo cognome, Stella, non poteva che essere più adeguato”.

A prendere parte all’iniziativa gli agenti appartenenti alle Unità Operative di Vomero-Soccavo, Secondigliano, San Lorenzo, San Giovanni, Fuorigrotta, Infortunistica, Chiaia, Stella, Avvocata, Nuclei Speciali che si sfideranno in un torneo all’insegna della fratellanza e della beneficenza al “Madrigal” di Volla.

“Anche quest’anno- afferma ancora Panariello- l’Associazione Vi Tutela- associazione precedentemente presieduta dall’agente scomparsa- devolverà i proventi raccolti ad uno Ospedale locale e l’assegno sarà scoperto solo in fase di premiazione dalla sorella dell’agente, Stefania ”.

L’associazione nata nel 2019 ebbe come scopo iniziale quello di raccogliere fondi durante il lockdown per l’Ospedale dei Colli. Gli agenti volontari trattennero proventi dagli stipendi, raggiungendo la quota di 10.000. Nel 2022, invece, gli associati, con a capo Stella, misero in campo aiuti per i rifugiati ucraini, promuovendo misure di accoglienza.

Un momento di solidarietà, misto a beneficenza e memoria.

“Siamo emozionati- afferma Pasquale D’ascoli, sindacalista vicino all’ambiente di Stella- tristi, ma emozionati. Non potevamo non estrapolare dalla dipartita di Roberta un momento di raccoglimento, un momento di riflessione e questo è il risultato di quanto Roberta donasse la sua vita all’aiuto delle fasce deboli. Ogni collega aveva un piccolo posto nel suo grande cuore. Il fatto che una buona parte dei giovani del corpo si sia raccolta per lei, dimostra quanto bene abbia fatto, ma soprattutto quanto il suo messaggio sia foriero di unione, amicizia, volontariato”.

Sul campo, in fase di presentazione, sarà osservato un minuto di silenzio per poi dare il via al torneo.

“Speriamo che il Memorial- conclude Panariello- dia idea di come la Polizia Locale costituisca non un segnale negativo, quanto un importante tramite con i cittadini. Spesso siamo bersagliati e purtroppo non vi è percezione di quanto noi, soprattutto nella zona dove io svolgo regolare servizio, siamo prossimi, i più prossimi alle fasce deboli. Questo era anche un po’ lo spirito con cui Roberta concepiva il suo lavoro: stare vicino agli altri per trarne il meglio, in un vortice incondizionato in cui, ognuno, con il proprio ruolo nella società, contribuisce al bene di tutti”.













