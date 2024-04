Napoli, il 7 aprile il primo carnevale della Repubblica Dominicana

APS Quisqueyanos en Napoli, con sede in Marano di Napoli già dal 2020 opera sul territorio campano. Tra gli scopi dell’associazione non ultimo è quello di integrare la comunità Dominicana nel tessuto locale. Già da due anni distribuisce generi alimentari alle famiglie bisognose grazie al banco alimentare. Molti sono gli obbiettivi che stiamo portando avanti come quello di assistere moralmente e fisicamente infermi, in particolar modo quelli abbandonati e senza famiglie, assistere anziani in difficoltà e senza una fissa dimora. Il 7 di Aprile l’associazione ha organizzato il primo carnevale della Repubblica Dominicana in Napoli che inizia verso le ore 11 dalla Via Partenope alla rotonda Diaz