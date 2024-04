Marano, nuova scuola a San Rocco. Savanelli: “Ci sono aree a costo zero per il Comune, sbagliata e tortuosa la strada degli espropri”

240 Visite

Nuova scuola San Rocco

Ho appreso la dichiarazione, molto enfatizzata, di voler espropriare terreni a San Rocco per la costruzione di una nuova scuola. Esproprio che costerebbe intorno al milione de euro.

Io sono rimasto ,a dir poco basito.

Devo capire che questa amministrazione ignora una delibera degli ultimi commissari(sui quali resta un mio giudizio negativo per la loro sicumera e ignavia) che avevano deliberato di costruire la nuova scuola di San Rocco in un terreno confiscato quindi nella disponibilità del comune di Marano.

Costo zero.

In alternativa ,come ho detto nell’ultimo consiglio comunale, il comune è proprietario di un terreno di 5 mila metri, passato nella disponibilità del comune di Marano, insieme al convento delle suore Salesiane.

Costo zero.

Fermo restando che urge costruire una scuola a San Rocco,in quanto l’attuale scuola è allocato in una struttura, costruita abusivamente, e poi condonata, con destinazione civili abitazioni.

La scelta fu dettata dall’emergenza di trovare una struttura da adibire a scuola per la comunità di San Rocco in forte espansione.

Vogliamo intraprendere la strada degli espropri, lunga, tortuosa e rischiosa.

Veniamo da un esproprio sbagliato relativo al palazzo di Giustizia, non ha insegnato niente?

Mi sembra immorale togliere dei terreni ai contadini, che vivono da generazioni dal lavoro nei campi, mi sembra ingiustificato spendere un milione di euro per acquisire terreni, visto che il comune dispone di alternative a costo zero, mi fa rabbia pensare che la comunità di San Rocco debba aspettare altri anni per avere una scuola con la S maiuscola.

Tra l’altro esistono dei progetti di scuole prefabbricate, fatte veramente bene, che in pochi mesi potrebbero essere realizzate.

San Rocco non può attendere altri 25 anni.

Luigi Savanelli, consigliere comunale.













